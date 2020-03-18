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Факти / Україна / Суспільство

Sky Up продає пільгові квитки для повернення українців з-за кордону – список міст

Авіаперевізник Sky Up відкриває пільговий продаж квитків на нерегулярні рейси для повернення українців на територію держави під час карантину.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Компанія Sky Up, яка зголосилася допомогти уряду, відкриває продаж квитків на нерегулярні, наголошую, нерегулярні рейси, – заявив політик.

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Перелік нерегулярних рейсів:

Париж, Аліканте, Стокгольм, Берлін, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Мюнхен, Неаполь, Ліссабон, Таллін, Цюрих, Франкфурт, Стамбул, Барселона, Лондон.

Нагадаємо, із 17 березня, Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.

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