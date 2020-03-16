У Києві закривають всі заклади, зокрема ТРЦ, нічні клуби та салони краси. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС. Карантин у столиці триватиме до 3 квітня.

– Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу Covid-19 на території столиці, – заявив мер Києва Віталій Кличко.

З 17 березня у Києві обмежується:

пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України;

проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів;

робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі;

не працюватимуть ТРЦ. За винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

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Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Зупиняється робота:

спортивних комплексів і залів;

закладів побутового обслуговування населення – спа-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салонів;

нічних клубів.

Раніше Факти ICTV писали, що 16 березня у Львові та Одесі закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.