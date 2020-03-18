В АТБ розказали, коли пом’якшать обмеження на продаж товарів

З 18 березня 2020 року торгова мережа АТБ буде продавати товари в одні руки в обмеженій кількості.

Таке рішення ухвалили, аби клієнти АТБ змогли придбати усе необхідне.

Відсьогодні будуть діяти такі обмеження:

пиво, вода та напої в кількості до 12 штук в одні руки;

увесь інший товар в кількості до 5 штук чи 5 кг в одні руки.

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Але відзавтра АТБ дещо послабить обмеження. Це стосується товарів овочевої групи. З 19 березня 2020 року покупці магазинів АТБ можуть купувати овочі та фрукти в необмеженій кількості.

– Нашим клієнтам необхідно отримувати достатню кількість вітамінів в період карантину та розповсюдження коронавірусу. Тому ми ухвалили таке рішення. А також це підтримка вітчизняного виробника, аграрного сектору, який реалізує свою продукцію у наших магазинах, – розповів начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Києві закривають усі заклади, окрім продуктових магазинів, аптек і АЗС.

Джерело: АТБ