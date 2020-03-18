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Факты / Украина / Общество

В Украине приостановили весенний призыв 2020

В Министерстве обороны Украины объявили о временной отмене весеннего призыва в армию.

Такое решение принял командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Сирский.

Отмена призыва как ограничительная мера введена на время карантина.

Читайте: В Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации

Как быть со срочниками, что сейчас проходят службу в ВСУ, в Минобороны пока не комментируют.

Напомним, Госпогранслужба сообщила об уменьшении пассажиропотока на украинских границах вследствие принятия ограничительных мер в рамках карантина.

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