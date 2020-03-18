PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні призупинили весняний призов 2020

У Міністерстві оборони України оголосили про тимчасову відміну весняного призову до армії.

Таке рішення ухвалив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Відміна призову як обмежувальний захід введений на час карантину.

Читайте: У Київській області оголошено режим надзвичайної ситуації

Як бути зі строковиками, що зараз проходять службу у ЗСУ, в Міноборони поки не коментують.

Нагадаємо, Держприкордонслужба повідомила про зменшення пасажиропотоку на українських кордонах внаслідок ухвалення обмежувальних заходів в рамках карантину.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка