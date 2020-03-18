Восстановление работы метро в Киеве не рассматривается — Кличко

Киевская власть пока не намерена восстанавливать работу метрополитена, несмотря на сложности для жителей в передвижении по городу без подземки.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Те люди, которые заявляют об этом (восстановлении работы метро. — Ред.), не являются специалистами, ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональное мнение людей, но ни в коем случае не мудрое, взвешенное решение, — сказал он.

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Кличко признал, что ни один наземный транспорт не заменит метрополитен, который перевозит ежедневно 1,7 млн человек. Из-за этого власти ограничили работу различных учреждений и обратилась к работодателям с призывом ограничить работу и отправить людей в отпуск.

Как сообщалось, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что столичная власть разрабатывает план восстановления работы метро.