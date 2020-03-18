Метро в Киеве может возобновить работу с ограничениями

После суток простоя киевского метрополитена, столичная власть, убедившись в коллапсе общественного транспорта, разрабатывает план восстановления работы подземки.

Об этом заявил в обращении секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях и обеспечивающих жизнедеятельность города.

К тому же, столичная власть осознала, что половина медсестер, а иногда и врачей, доезжают в больницы на работу из соседних областей, поэтому столичные чиновники планируют обратиться за разрешением к правительству открыть подземку.

Правда, как ограничивать доступ другим киевлянам, Прокопив не объяснил.

К слову, Факты ICTV рассказывали о наземных маршрутах Киева, дублирующие ветки метро.

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