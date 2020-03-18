Метро в Киеве может возобновить работу с ограничениями
После суток простоя киевского метрополитена, столичная власть, убедившись в коллапсе общественного транспорта, разрабатывает план восстановления работы подземки.
Об этом заявил в обращении секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях и обеспечивающих жизнедеятельность города.
К тому же, столичная власть осознала, что половина медсестер, а иногда и врачей, доезжают в больницы на работу из соседних областей, поэтому столичные чиновники планируют обратиться за разрешением к правительству открыть подземку.
Правда, как ограничивать доступ другим киевлянам, Прокопив не объяснил.
К слову, Факты ICTV рассказывали о наземных маршрутах Киева, дублирующие ветки метро.