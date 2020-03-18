Відновлення роботи метро в Києві не розглядається – Кличко

Київська влада поки що не має наміру відновлювати роботу метрополітену, незважаючи на складнощі для жителів у пересуванні містом без підземки.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Ті люди, які заявляють про це (відновлення роботи метро. – Ред.), не є фахівцями, відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка людей, але в жодному разі не мудре, зважене рішення, – сказав він.

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Кличко визнав, що жоден наземний транспорт не замінить метрополітен, який перевозить щодня 1,7 млн людей. Через це влада обмежила роботу різних закладів і звернулася до роботодавців із закликом обмежити роботу та відправити людей у ​​відпустку.

Як повідомлялося, секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що столична влада розробляє план відновлення роботи метро.