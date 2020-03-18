Як перетнути лінію розмежування на Донбасі в карантин

Від 16 березня діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі з метою недопущення поширення коронавірусу.

Проїхати на тимчасово окуповану територію України або на контрольовану територію можна лише за наявності реєстрації місця проживання на такій території та після відповідного температурного скринінгу і огляду медичним працівником.

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У разі надзвичайної ситуації (лікування, навчання, смерть близьких родичів) рішення про пропуск людини через лінію розмежування приймає виключно Командувач об’єднаних сил індивідуально у кожній ситуації.

Нагадаємо, 18 березня у Київській області запровадили надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу.