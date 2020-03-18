PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Інфографіка

Як перетнути лінію розмежування на Донбасі в карантин

Від 16 березня діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі з метою недопущення поширення коронавірусу.

Проїхати на тимчасово окуповану територію України або на контрольовану територію можна лише за наявності реєстрації місця проживання на такій території та після відповідного температурного скринінгу і огляду медичним працівником.

Читайте: В Україні зупинили міжрегіональне сполучення. Люди не можуть доїхати додому

У разі надзвичайної ситуації (лікування, навчання, смерть близьких родичів) рішення про пропуск людини через лінію розмежування приймає виключно Командувач об’єднаних сил індивідуально у кожній ситуації.

Як перетнути лінію розмежування на Донбасі в карантин

Нагадаємо, 18 березня у Київській області запровадили надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу.

Джерело: МВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка