В Украине остановили межрегиональное сообщение. Люди не могут доехать домой

С 18 марта в Украине останавливают межрегиональное пассажирское сообщение. В 12 часов Укрзализныця прекращает движение пригородных поездов. Некоторые поезда уже курсируют по сокращенному маршруту, чтобы до полудня успеть на конечную. Поэтому пассажирам советуют следить за объявлениями. Последние рейсы осуществляют междугородние автобусы.

Полностью прекращает работу весь общественный транспорт в Черновцах. Так решила местная власть после подтверждения короновируса еще в шести буковинцев. Чтобы ограничить въезд в область на трассах устанавливают карантинно-эпидемиологические посты. Детали в сюжете Ирины Тимчишин, Людмилы Цымбалюк и Ирины Цымбал.

Напомним, по состоянию на 18 марта коронавирусом в Украине заразились 14 человек, двое больных умерли.

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