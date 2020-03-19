2,5 тыс. украинцев ждут возвращения домой из Германии

Из Германии в Украину хотят вернуться более 2,5 тыс. Наших сограждан, оказавшихся за рубежом в условиях распространения пандемии коронавируса.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

— Список нашей дипмиссии, Посольства, увеличился вдвое — до 1,1 тыс. человек. Всего в ФРГ эта цифра превысила 2,5 тыс., — отметил дипломат.

С Берлина в Киев будут следовать три рейса, о которых пока удалось договориться. Аавиакомпания SkyUp 21 и 23 марта доставит граждан на родину.

Также один рейс выполнит компания МАУ. Цены на билеты национального перевозчика – €169.

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Также дипломаты пытаются договориться о возможности железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.

В самую трудную ситуацию попали украинцы, которые застряли на немецко-польской границе. В частности, 46 пассажиров рейсового автобуса Eurovoyage. Их польские пограничники не пропустили через границу. Пока их поселили в отель во Франкфурте-на-Одере. Сегодня они отправятся домой через Венгрию.

— С Польшей не удалось договориться об открытии гуманитарного коридора для украинцев. Поэтому призываю соотечественников ехать через Австрию, — отметил Мельник.

Напомним, с 17 марта, Украина закрила регулярное авиасообщение с миром. Аэропорты будут принимать отдельные нерегулярные рейсы и специальные борты.