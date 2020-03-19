2,5 тис. українців чекають на повернення додому з Німеччини

З Німеччини до України хочуть повернутися більше 2,5 тис. наших співгромадян, які опинилися за кордоном в умовах поширення пандемії коронавірусу.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

– Список нашої дипмісії, Посольства, збільшився удвічі – до 1,1 тис. осіб. Загалом у ФРН ця цифра перевищила 2,5 тис., – зазначив дипломат.

Із Берліну до Києва прямуватимуть три рейси, про які наразі вдалось домовитись. Аавіакомпанія SkyUp 21 та 23 березня доставить громадян на батьківщину.

Також один рейс виконає компанія МАУ. Ціни на квитки перевізника – €169.

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Також дипломати намагаються домовитись про можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.

В найскрутнішу ситуацію потрапили українці, які застрягли на німецько-польському кордоні. Зокрема, 46 пасажирів рейсового автобуса Eurovoyage. Їх польські прикордонники не пропустили через кордон. Наразі їх поселили в готель у Франкфурті-на-Одері. Сьогодні вони вирушать додому через Угорщину.

– З Польщею не вдалось домовитись про відкриття гуманітарного коридору для українців. Томузакликаю співвітчизників їхати через Австрію, – наголосив Мельник.

Нагадаємо, із 17 березня, Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.