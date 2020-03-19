Карантин снизил уровень загрязнения воздуха в Киеве

Карантин в Киеве уменьшил выбросы вредных газов в атмосферу.

По состоянию на 17.00 индекс качества воздуха показывает SaveEcoBot, в центре города составляет 66 пунктов, тогда как норма от 0 до 50. Такой уровень загрязнения определяют как «умеренный».

На некоторых улицах Киева цвет показателей стал «желтый», тогда как в январе данные были в 3-4 раза выше и имели «красный» и «черный» цвет.

На Майдане Независимости показатель составляет 83, тогда как в январе он был был 219.

Чище стало в районе Шулявки, где показатель составляет 62, тогда как январские данные были 158.

Лесной массив на левом берегу Киева в январе имел показатель в 161 пункт. Сегодня он составляет 100.

Читайте: Карантин в Украине: улицы Киева начали мыть шампунем

Район Осокорков ранее был один из самых грязных. В январе показатели датчиков составляли 155 пунктов. Сегодня здесь — 55.

Также меньшее загрязнение воздуха фиксируют в районе Выдубичей. Показатель здесь составляет 63. В январе он был 157.

Напомним, с 17 марта в Украине введен карантин из-за коронавируса Сovid-19.

В Киеве до 3 апреля прекратили работу кафе, торговые центры и магазины, закрытый метрополитен.

Источник: SaveEcoBot