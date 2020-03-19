Карантин в Україні: вулиці Києва почали мити шампунем

Мити руки – чи не головна з вимог на час карантину. Однак, необхідно також мити транспортні засоби та вулиці. Першими в Україні почали дезінфекцію у Чернівцях, де місто зараз перебуває на жорсткому карантині. 14 березня столична влада запевняла, що у Києві комунальники почали обробляти вулиці, підземні переходи та громадський транспорт спецзасобами.

Українці такі профілактичні заходи вітають, хоча в добросовісність комунальників не надто вірять. Працівники Київавтодору миють дороги не лише водою, а й шампунем. Але не для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу, а в межах планових заходів підготовки до літнього періоду. Деталі у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, після доби простою київського метрополітену, столична влада, переконавшись у колапсі громадського транспорту, розробляє план відновлення роботи підземки.

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