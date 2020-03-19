Карантин у Києві зменшив викиди шкідливих газів у повітря.

Станом на 17.00 індекс якості повітря, що показує SaveEcoBot, у центрі міста становить 66 пунктів, тоді як норма від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як ”помірний”.

На деяких вулицях Києва колір показників став ”жовтий”, тоді як у січні дані були у 3-4 рази вищими і мали ”червоний” та ”чорний” колір.

На Майдані Незалежності показник становить 83, тоді як у січні він був був 219.

Чистіше стало в районі Шулявки, де показник становить 62, тоді як січневі дані були 158.

Лісовий масив на лівому березі Києва у січні мав показник у 161 пункт. Сьогодні він становить 100.

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Район Осокорків раніше був один з найбрудніших. У січні показники становили 155 пунктів. Сьогодні тут – 55.

Також менше забруднення повітря фіксують в районі Видубичів. Показник тут становить 63. У січні він був 157.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні запроваджений карантин через коронавірус Сovid-19.

У Києві до 3 квітня припинили роботу кафе, торгівельні центри та магазини, зачинений метрополітен.

Джерело: SaveEcoBot