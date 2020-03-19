PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 19 березня в Україні зареєстровані 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Чернівецька область – 10 осіб, з яких 1 випадок летальний;

Житомирська область – 1 пацієнт – летальний випадок;

Київська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Київ – два випадки інфікування.

З початку З кінця
Пряма трансляція
15:34 - 19 березня

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликає транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину.

– Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя, – сказав він.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:32 - 19 березня

В Україні за останню добу складено 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину.

Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні залучено понад 15 тис. поліцейських. Розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, перевірятимуть стан здоров’я громадян.

Також поліцейські контролюватимуть виконання перевізниками та суб’єктами господарювання обмежень, встановлених Кабміном, заявив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:29 - 19 березня

Майже 200 апаратів штучної вентиляції легенів є в даний час в Київській області.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної планується закупівля ще 50.

Резерв з масками в кількості 450 тис. штук і медичною апаратурою був розподілений відповідно в госпітальні бази Київської області. Служба екстреної медичної допомоги придбала на власні кошти 520 захисних костюмів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:56 - 19 березня

Для лікування пацієнтів від нового коронавірусу в разі необхідності можуть бути залучені приватні клініки.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:30 - 19 березня

Медичні маски з’являться в аптеках до кінця тижня, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
13:37 - 19 березня

Супермаркети Сільпо і Novus скорочують графік роботи через обмеженнями роботи транспорту в Україні.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
12:50 - 19 березня

Мер Києва Віталій Кличко передав столичним медикам дві експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу. Десять експрес-лабораторій очікуються в Києві протягом двох тижнів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
12:48 - 19 березня

У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:41 - 19 березня

Протягом минулої доби, 18 березня, до України прибули понад 19 тис. громадян України, 40 іноземців не пустили, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Інтерфакс-Україна.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:28 - 19 березня

Автобуси Skybus перестали курсувати до/з аеропорту Бориспіль. Нагадаємо, раніше закрили роботу Kyiv Boryspil Express, який курсував між Києвом і аеропортом.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1234567891011121314>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка