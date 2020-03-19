Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликає транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину.
– Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя, – сказав він.
Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні залучено понад 15 тис. поліцейських. Розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, перевірятимуть стан здоров’я громадян.
Також поліцейські контролюватимуть виконання перевізниками та суб’єктами господарювання обмежень, встановлених Кабміном, заявив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.
Майже 200 апаратів штучної вентиляції легенів є в даний час в Київській області.
За словами директора Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної планується закупівля ще 50.
Резерв з масками в кількості 450 тис. штук і медичною апаратурою був розподілений відповідно в госпітальні бази Київської області. Служба екстреної медичної допомоги придбала на власні кошти 520 захисних костюмів.
Протягом минулої доби, 18 березня, до України прибули понад 19 тис. громадян України, 40 іноземців не пустили, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Інтерфакс-Україна.