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Факты / Украина

Медицинские маски появятся в аптеках до конца недели – Ляшко

Во время встречи премьер-министра и президента Украины с производителями масок был подписан меморандум о новых поставках.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— 20-21 марта ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято, — сказал он.

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Ляшко добавил, что правительство дополнительно выделило деньги на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников центральных органов власти и передачи медучреждениям.

Как известно, с 18 марта ездить в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях можно только в масках.

Фото: Dreamstime

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