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Факти / Україна

Медичні маски з’являться в аптеках до кінця тижня – Ляшко

Під час зустрічі прем’єр-міністра і президента України з виробниками масок було підписано меморандум щодо нових поставок.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– 20-21 березня очікується, що й хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напруження буде знято, – сказав він.

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Ляшко додав, що уряд додатково виділив кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників центральних органів влади і передавання медзакладам.

Як відомо, з 18 березня їздити у маршрутках, автобусах, тролейбусах та трамваях можна лише у масках.

Фото: Dreamstime

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