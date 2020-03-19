Під час зустрічі прем’єр-міністра і президента України з виробниками масок було підписано меморандум щодо нових поставок.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– 20-21 березня очікується, що й хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напруження буде знято, – сказав він.

Читайте: Карантин в Україні: чи потрібно носити маски та наскільки ефективно працювати вдома

Ляшко додав, що уряд додатково виділив кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників центральних органів влади і передавання медзакладам.

Як відомо, з 18 березня їздити у маршрутках, автобусах, тролейбусах та трамваях можна лише у масках.