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Факты / Украина / Общество

Карантин в Украине: нужно ли носить маски и насколько эффективно работать дома

Маски нужны медицинским работникам и тем, кто подозревает или заболел коронавирусом, гораздо больше, чем здоровым людям.

Такого мнения придерживается бывшая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая.

— Скупая десятками и сотнями медицинские маски, вы забираете с рынка то, что чрезвычайно необходимо для медицинских учреждений, — рассказывает она.

Также Скалецкая призвала прислушаться к рекомендациям Минздрава и ВОЗ.

— Ношение маски не защищает от возможности заражения, а лишь создает призрачное впечатление защищенности.

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Зоряня Скалецкая подчеркнула необходимость максимально оставаться дома во время карантина и заверила, что эффективно работать можно и в домашних условиях.

— Skype, телефон и интернет дают возможность полноценно работать вне офиса.

Для примера она привела главу Минздрава Великобритании, министра культуры Франции и премьер-министра Канады, которые работают дистанционно из-за заражения коронавирусом.

Напомним, с 12 марта в Викна-новостях экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ежедневно будет рассказывать, что надо знать о коронавирусе.

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