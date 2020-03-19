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Факты / Украина / Общество

Минздрав планирует решить проблему с транспортом для медиков

Пациенты и медперсонал должны без проблем добираться в медучреждения.

Министерство здравоохранения и подразделения здравоохранения областных государственных администраций должны предоставить им такую возможность.

— Президент и премьер-министр поставили задачу Минздраву и облгосадминистрациям обеспечить бесперебойный доступ медработников к местам работы, а также для нуждающихся в ургентной медицинской помощи, — заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас профильное министерство собирает перечень транспортных проблем в регионах и планирует оперативно на них реагировать.

Напомним, также Ляшко сообщил, что при необходимости для лечения Covid-19 будут привлекать частные клиники.

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