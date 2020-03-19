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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ планує вирішити проблему з транспортом для медиків

Пацієнти і медперсонал повинні без проблем доїжджати до медустанов.

Міністерство охорони здоров’я та підрозділи охорони здоров’я обласних державних адміністрацій мають надати їм таку можливість.

– Президент і прем’єр-міністр поставили завдання перед Міністерством охорони здоров’я і облдержадміністраціями забезпечити безперебійний доступ медпрацівників до місць роботи, а також для пацієнтів для надання медичної допомоги, – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, зараз профільне міністерство збирає перелік транспортних проблем в регіонах і планує оперативно на них реагувати.

Нагадаємо, також Ляшко повідомив, що за необхідності для лікування Covid-19 будуть залучати приватні клініки.

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