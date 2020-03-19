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Факты / Украина

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

В районе Попасной на Донбассе в 19.30 выстрелом в голову убит 35-летний военный ВСУ, сообщила сотрудница Офиса генпрокурора Наталья Непряхина.

Эту информацию подтвердил штаб ООС:

— Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта, Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции на Луганщине от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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Напомним, на пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе усиливаются меры контроля, полного ограничения передвижения не будет.

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