На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

В районі Попасної на Донбасі о 19.30 пострілом в голову вбито 35-річного військового ЗСУ, повідомила співробітниця Офісу генпрокурора Наталя Непряхіна.

Цю інформацію підтвердив штаб ООС:

– Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. На жаль, сьогодні, 19 березня, Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України.

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Нагадаємо, на пунктах пропуску на лінії розмежування на Донбасі посилюються заходи контролю, повного обмеження пересування не буде.