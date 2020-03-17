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Факты / Видео / Украина

На КПВВ в зоне проведения ООС усилен контроль — что изменилось

На пунктах пропуска на линии разграничения усиливаются меры контроля. Полного ограничения передвижения через пункты пропуска не будет, но воины пристальнее относиться к тому, кто, куда и зачем направляется.

Всем, кто заезжает с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и хочет попасть на подконтрольную Украине территорию, делают температурный скрининг. Всего на Донбассе работает пять КПВВ: один пеший — в Станице Луганской и четыре автомобильных в Донецкой области. До карантина они все вместе принимали до 45 тыс. человек. Детали в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, в Киеве для предотвращения распространения коронавируса объявили карантин. Временно также прекращена работа рынков и ярмарок и ограничена работа всех торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

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