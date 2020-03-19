Победитель Новых лидеров 2 передаст часть выигрыша на аппарат вентиляции легких

Победитель национального телепроекта Новые лидеры-2019 Владимир Шматько — мэр города Чертков, направит часть своего выигрыша в проекте на покупку аппарата для вентиляции легких в больницу на Тернопольщине.

По правилам, 100 процентов денежного приза Владимир Шматько должен был потратить на реализацию программы, которую представлял в Новых лидерах — Экономическое развитие общин благодаря реформе децентрализации в Украине, в частности на строительство индустриального парка в городе Чертков.

Часть средств пошла на реализацию этого проекта (и далее Владимир Шматько будет заниматься его воплощением и искать для этого деньги), но вторая часть будет перенаправлена ​​на покупку аппарата.

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Осознавая актуальность реализации этого решения и новые вызовы, связанные с всемирной пандемией Covid-19, Общественный наблюдательный совет проекта Новые лидеры дал разрешение на перенаправление этих средств.

Команда проекта надеется, что решение победителя и Наблюдательного совета внесет вклад в содействие безопасности украинцам и, возможно, поможет спасти человеческие жизни.