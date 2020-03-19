Переможець Нових лідерів 2 передасть частину виграшу на апарат вентиляції легень

Переможець національного телепроекту Нові лідери-2019 Володимир Шматько – міський голова міста Чортків, спрямує частину свого виграшу в проекті на купівлю апарату для вентиляції легенів у лікарню на Тернопільщині.

За правилами, 100 відсотків грошового призу Володимир Шматько повинен був витратити на реалізацію програми, яку представляв у Нових лідерах – Економічний розвиток громад завдяки реформі децентралізації в Україні, зокрема на будівництво індустріального парку в місті Чорткові.

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Частина коштів пішла на реалізацію цього проекту (і далі Володимир Шматько займатиметься його втіленням і шукатиме для цього гроші), але друга частина буде переспрямована на купівлю апарату.

Усвідомлюючи нагальність втілення цього рішення і нові виклики, пов’язані зі всесвітньою пандемією Covid-19, Громадська наглядова рада проекту Нові лідери дала дозвіл на переспрямування цих коштів.

Команда проекту сподівається, що рішення переможця і Наглядової ради зробить внесок у сприяння безпеці українців і, можливо, допоможе врятувати людські життя.