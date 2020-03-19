Підвези медика на роботу – такий флешмоб запустили українці у мережі, щоб допомогти працівникам медустанов виконати свої обов’язки під час обмеження роботи транспорту через карантин.

Як розповіли медики, у декого із них дорога на роботу 18 березня зайняла до трьох годин часу.

Також до небайдужих автомобілістів звернулося МВС.

– Якщо у вас є серед сусідів лікарі і ви їдете на роботу, запропонуйте їх підвезти. Давайте більше піклуватися одне про одного, наскільки це можливо в умовах карантину, – йдеться в повідомленні.

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Чати і групи створено для декількох великих регіонів:

У Київській області;

У Києві;

У Львівській області;

У Рівненській області;

Загальний.

Також інформацію можна знайти за хештегами #підвезимедиканароботу, #ПідвезиЛікаря.

Як відомо, з 18 березня Укрзалізниця припинила курсування приміських поїздів у зв’язку з введенням обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу.