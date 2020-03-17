Укрзализныця отменяет пригородные электрички с 18 марта

С 12.00 18 марта будет прекращено курсирование пригородных поездов в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса.

Большинство электричек завтра не отправятся по маршруту, а некоторые из них проследуют по сокращенному маршруту, чтобы завершить его до 12.00.

— Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления, — говорится в сообщении Укрзализныци.

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Информация о пригородных поездах:

Одесская железная дорога

Региональный филиал Приднепровская железная дорога АО Укрзализныця

Донецкая Железная дорога

Львовская железная

Юго-Западная железная дорога

Южная зализнця