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Факты / Украина

В Киеве организуют развозку медиков и правоохранителей на работу – КГГА

Работники критически важных сфер должны работать в штатном режиме, для чего будет организована развозка людей к местам работы.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире украинского телеканала.

Власти обещают организовать развозку сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов.

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— И требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы, — сказал Пантелеев.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевская власть пока не намерена восстанавливать работу метрополитена.

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