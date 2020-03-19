Школы не имеют права заставлять учителей ходить на работу во время карантина — МОН

Руководство школ и детских садов не имеют права требовать присутствия учителей на работе во время карантина.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

— Очень важно на сегодняшний день не требовать, уважаемые руководители, присутствия учителей в школе во время карантина. Подчеркиваю, не требуйте присутствия работников во время карантина. Установите гибкий график работы, предусмотрите индивидуальный план самообразования учителя, — отметила она.

Мандзий добавила, что это позволит избежать вопросов от органов, которые могут прийти с проверкой работы руководителей учреждений.

Читайте: Полиция составила 32 протокола за нарушение правил карантина

Также она призвала не требовать присутствия на работе и воспитателей учреждений дошкольного образования.

— Технический персонал переводим в режим дежурства, обеспечение жизнедеятельности заведения… Но, когда не необходимо, не заставляйте работников просто присутствовать на работе. Это не то время, когда есть такая необходимость, — добавила она.

Замминистра подчеркнула, что школьную документацию, журналы, которые нужно заполнять при проведении дистанционного обучения, необходимо перенести на время окончания эпидемиологической ситуации.

Мандзий считает, что карантин является хорошей возможностью для учителей улучшить свои цифровые навыки.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

13 марта в Министерстве образования Украины заявили, что во время карантина за педагогами сохраняется средняя заработная плата.