Полиция составила 32 протокола за нарушение правил карантина

За сутки полицейские составили 32 административных протокола за нарушение правил карантина.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По словам замглавы НПУ, полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей):

10 – Донецкой области;

7 – Киеве;

6 – Херсонской;

3 – в Киевской;

по 2 – Полтавской и Черниговской;

по 1 – Одесской и Черновицкой областях.

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В Нацполиции созданы мобильные группы, которые с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии будут реагировать на срочные вызовы.

— Начали работу контрольно-проверочные пункты на которых будут проверять состояние здоровья граждан, — говорит Фацевич.

Как писали Факты ICTV, с 17 марта в Украине действует административная и уголовная ответственность за нарушение карантину и умышленное заражение людей коронавирусом.

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