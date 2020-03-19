Школи не мають права змушувати вчителів ходити на роботу під час карантину – МОН

Керівництво шкіл і дитячих садків не мають права вимагати присутності вчителів на роботі під час карантину.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

– Дуже важливо на сьогоднішній день не вимагати, шановні керівники, присутності вчителів у школі під час карантину. Наголошую, не вимагайте присутності працівників під час карантину. Встановіть гнучкий графік роботи, передбачте індивідуальний план самоосвіти вчителя, – зазначила вона.

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Мандзій додала, що це дозволить уникнути питань від органів, які можуть прийти з перевіркою роботи керівників установ.

Також вона закликала не вимагати присутності на роботі і вихователів закладів дошкільної освіти.

– Технічний персонал переводимо в режим чергування, забезпечення життєдіяльності закладу… Але, коли не необхідно, не змушуйте працівників просто бути присутнім на роботі. Це не той час, коли є така необхідність, – додала вона.

Заступник міністра підкреслила, що шкільну документацію, журнали, які потрібно заповнювати при проведенні дистанційного навчання, необхідно перенести на час закінчення епідеміологічної ситуації.

Мандзій вважає, що карантин є гарною можливістю для вчителів поліпшити свої цифрові навички.

Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.

13 березня в Міністерстві освіти України заявили, що під час карантину за педагогами зберігається середня заробітна плата.