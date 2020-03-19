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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине банки закрывают отделения из-за карантина

В Украине из-за карантина часть банков закрыли свои отделения и ввели ряд ограничений для борьбы с коронавирусом Сovid-19.

Банки перестали продавать доллары и евро, ограничили одноразовую выдачу наличных. В отделение пускают по 2-5 человек в медицинских масках, а в очередях на улице просят соблюдать дистанцию ​​в метр.

Национальный банк 18 марта дал рекомендации, как работать банковским учреждениям во время карантина. В них просят не накладывать ограничения на операции клиентов и не закрывать отделения.

Но часть банков к рекомендации НБУ не прислушались и закрыли свои отделения. А те что работают, сократили время работы на два-три часа.

С 17 марта Альфа-Банк закрыл отделения в Киеве, Одессе, Львове и других городах. С полным перечнем закрытых отделений можно ознакомиться здесь.

Также в банке полностью запретили продажу долларов или их выдачу со счетов. А обменять доллары на гривны в банке можно только в онлайне.

Часть отделений закрыли в Приватбанке. Например, в столице не работает отделение на ул. Мишуги, что на Позняках.

Карантин в Украине: как работают банки

Также закрылись несколько отделений банка в Сиховском районе Львова. Имеются сообщения о прекращении работы в Одессе и Харькове.

Читайте: Как будут работать банки во время карантина

В каждом отделении Привата теперь будет обязательный обеденный перерыв с 12.30 до 13.30. Внутрь пускают только по 2-3 человек в масках. Три раза в день помещения дезинфицируют. Не будут работать отделения в субботу/воскресенье и праздничные дни.

О временном закрытии своих отделений, находящихся в торговых центрах заявили в Forward Bank.

Своими глазами

В доме на проспекте Победы 75/2 работает сразу три отделения разных банков.

В государственном Ощадбанке, говорят что работают в штатном режиме. Правда их три раза в день закрывают на дезинфекцию. Такое объявление висит на входе.

В Украине банки закрывают отделения из-за карантина / 3 фотографии

Утром 19 марта в отделение собралась очередь из людей, которые пришли заплатить коммунальные услуги. Внутрь пускают только по три человека и обязательно в масках.

Очередь по соблюдению дистанции в метр стоит и в соседнем Credit Agricole. Туда также пускают людей ограниченным числом и в масках. Отделение дезинфицируют дважды в день.

Третье отделение на проспекте Победы 75/2 принадлежит Кредобанку. Туда очередей нет. Внутрь пускают только в масках и по двое. В банке говорят, что установили ограничения по снятию наличных — в кассе можно получить не более 50 тыс. грн.

Штатный режим

Банк ПУМБ работает в штатном режиме. Однако клиентов попросили соблюдать дистанцию ​​друг от друга не меньше метра. Сотрудники работают в масках, а помещение регулярно дезинфицируют.

В Укрсиббанке активно призывают своих клиентов отказаться от походов в отделение и пользоваться мобильными приложениями. В их отделениях действуют ограничения — внутрь может находиться не более пять человек в медицинских масках.

Все отделения государственного Укргазбанка работают в штатном режиме. В помещениях установили дезинфекторы рук, а сотрудникам выдали маски. У посетителей могут измерить температуру.

Также по штатному расписанию работают еще десятки украинских банков. Но в их отделениях может находиться не более 2-5 человек.

Как писали Факты ICTV, некоторые отделения Укрпочты в связи с карантином перевели на режим работы до 18.00.

Сельские почтовые отделения работают без изменений. Также действуют счастливые часы Укрпочты, когда комиссия за коммунальные платежи до 13.00 вдвое меньше.

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