Карантин в Украине: как работают банки

В Украине из-за карантина часть банков закрыли свои отделения и ввели ряд ограничений для борьбы с коронавирусом Сovid-19.

Банки перестали продавать доллары и евро, ограничили одноразовую выдачу наличных. В отделение пускают по 2-5 человек в медицинских масках, а в очередях на улице просят соблюдать дистанцию ​​в метр.

Национальный банк 18 марта дал рекомендации, как работать банковским учреждениям во время карантина. В них просят не накладывать ограничения на операции клиентов и не закрывать отделения.

Но часть банков к рекомендации НБУ не прислушались и закрыли свои отделения. А те что работают, сократили время работы на два-три часа.

С 17 марта Альфа-Банк закрыл отделения в Киеве, Одессе, Львове и других городах. С полным перечнем закрытых отделений можно ознакомиться здесь.

Также в банке полностью запретили продажу долларов или их выдачу со счетов. А обменять доллары на гривны в банке можно только в онлайне.

Часть отделений закрыли в Приватбанке. Например, в столице не работает отделение на ул. Мишуги, что на Позняках.

Также закрылись несколько отделений банка в Сиховском районе Львова. Имеются сообщения о прекращении работы в Одессе и Харькове.

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В каждом отделении Привата теперь будет обязательный обеденный перерыв с 12.30 до 13.30. Внутрь пускают только по 2-3 человек в масках. Три раза в день помещения дезинфицируют. Не будут работать отделения в субботу/воскресенье и праздничные дни.

О временном закрытии своих отделений, находящихся в торговых центрах заявили в Forward Bank.

Своими глазами

В доме на проспекте Победы 75/2 работает сразу три отделения разных банков.

В государственном Ощадбанке, говорят что работают в штатном режиме. Правда их три раза в день закрывают на дезинфекцию. Такое объявление висит на входе.