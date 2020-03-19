Карантин в Украине: как работают банки

В Украине из-за карантина часть банков закрыли свои отделения и ввели ряд ограничений для борьбы с коронавирусом Сovid-19.
Банки перестали продавать доллары и евро, ограничили одноразовую выдачу наличных. В отделение пускают по 2-5 человек в медицинских масках, а в очередях на улице просят соблюдать дистанцию в метр.
Национальный банк 18 марта дал рекомендации, как работать банковским учреждениям во время карантина. В них просят не накладывать ограничения на операции клиентов и не закрывать отделения.
Но часть банков к рекомендации НБУ не прислушались и закрыли свои отделения. А те что работают, сократили время работы на два-три часа.
С 17 марта Альфа-Банк закрыл отделения в Киеве, Одессе, Львове и других городах. С полным перечнем закрытых отделений можно ознакомиться здесь.
Также в банке полностью запретили продажу долларов или их выдачу со счетов. А обменять доллары на гривны в банке можно только в онлайне.
Часть отделений закрыли в Приватбанке. Например, в столице не работает отделение на ул. Мишуги, что на Позняках.
Также закрылись несколько отделений банка в Сиховском районе Львова. Имеются сообщения о прекращении работы в Одессе и Харькове.
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В каждом отделении Привата теперь будет обязательный обеденный перерыв с 12.30 до 13.30. Внутрь пускают только по 2-3 человек в масках. Три раза в день помещения дезинфицируют. Не будут работать отделения в субботу/воскресенье и праздничные дни.
О временном закрытии своих отделений, находящихся в торговых центрах заявили в Forward Bank.
Своими глазами
В доме на проспекте Победы 75/2 работает сразу три отделения разных банков.
В государственном Ощадбанке, говорят что работают в штатном режиме. Правда их три раза в день закрывают на дезинфекцию. Такое объявление висит на входе.
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В Украине банки закрывают отделения из-за карантина / 3 фотографии
Утром 19 марта в отделение собралась очередь из людей, которые пришли заплатить коммунальные услуги. Внутрь пускают только по три человека и обязательно в масках.
Очередь по соблюдению дистанции в метр стоит и в соседнем Credit Agricole. Туда также пускают людей ограниченным числом и в масках. Отделение дезинфицируют дважды в день.
Третье отделение на проспекте Победы 75/2 принадлежит Кредобанку. Туда очередей нет. Внутрь пускают только в масках и по двое. В банке говорят, что установили ограничения по снятию наличных — в кассе можно получить не более 50 тыс. грн.
Штатный режим
Банк ПУМБ работает в штатном режиме. Однако клиентов попросили соблюдать дистанцию друг от друга не меньше метра. Сотрудники работают в масках, а помещение регулярно дезинфицируют.
В Укрсиббанке активно призывают своих клиентов отказаться от походов в отделение и пользоваться мобильными приложениями. В их отделениях действуют ограничения — внутрь может находиться не более пять человек в медицинских масках.
Все отделения государственного Укргазбанка работают в штатном режиме. В помещениях установили дезинфекторы рук, а сотрудникам выдали маски. У посетителей могут измерить температуру.
Также по штатному расписанию работают еще десятки украинских банков. Но в их отделениях может находиться не более 2-5 человек.
Как писали Факты ICTV, некоторые отделения Укрпочты в связи с карантином перевели на режим работы до 18.00.
Сельские почтовые отделения работают без изменений. Также действуют счастливые часы Укрпочты, когда комиссия за коммунальные платежи до 13.00 вдвое меньше.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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