Как работает Укрпочта во время карантина — график и ограничения

Некоторые отделения Укрпочты в связи с ситуацией с транспортом перевели на режим работы до 18.00.

Временная смена режимов работы произошла для части городских отделений, работающих:

В будни:

Начало работы — без изменений, окончание работы — до 18.00.

В субботу:

Начало работы — без изменений, окончание работы — до 15.00.

Кроме того, на территории каждого областного центра работают до трех дежурных почтовых отделений с продленным графиком работы до 21.00 или до 20.00.

Изменения режимов работы введены и в части отделений, расположенных в поселках.

Сельские почтовые отделения работают без изменений по действующим графикам.

Также действуют счастливые часы Укрпочты, когда комиссия за коммунальные платежи до 13.00 вдвое меньше.

За обновлением графиков работы отделений можно следить на сайте.

Гигиена в отделениях

Укрпочта продолжит работать в условиях карантина с некоторыми изменениями. Нововведения направлены на сохранение здоровья работников и клиентов компании.

На время карантина в Укрпочте призвали избегать больших очередей и помнить о необходимое расстояние между людьми в общественных местах. Для этого в отделениях отведена специальная желтая линия, за которую не нужно переходить, если у окна стоят люди.

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Также в компании напомнили об онлайн-сервисах Укрпочты. В частности, работают услуги отслеживания посылок и перевода средств.

Недавно Укрпочта сообщала, что с 16 марта увеличится срок доставки посылок.