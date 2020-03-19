В Україні через карантин частина банків закрили свої відділення і запровадили низку обмежень для боротьби з коронавірусом Сovid-19.
Банки перестали продавати долари та євро, обмежили одноразове видавання готівки. У відділення пускають по 2-5 людей у медичних масках, а в чергах на вулиці просять дотримуватись дистанції у один метр.
Національний банк 18 березня дав рекомендації, як працювати банківським установам під час карантину. У них просять не накладати обмеження на операції клієнтів та не закривати відділення.
Але частина банків рекомендацій НБУ не дослухались та закрили свої відділення. А ті, що працюють, скоротили час роботи на дві-три години.
З 17 березня Альфа-Банк закрив відділення в Києві, Одесі, Львові та інших містах. З повним переліком закритих відділень можна ознайомитися тут.
Також у банку повністю заборонили продаж доларів або їх видавання з рахунків. А обміняти долари на гривні в банку можна тільки в онлайні.
Частину відділень закрили в Приватбанку. Наприклад, у столиці не працює відділення на вул. Мішуги, що на Позняках.
Також закрились декілька відділень банку у Сихівському районі Львова. Є повідомлення про припинення роботи у Одесі та Харкові.
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В кожному відділенні Привату тепер буде обов’язкова обідня перерва з 12.30 до 13.30. Всередину пускають тільки по дві-три особи в масках. Тричі на день приміщення дезінфікують. Не працюватимуть відділення у суботу/неділю та святкові дні.
Про тимчасове закриття своїх відділень у торгових центрах заявили у Forward Bank.
Своїми очима
У будинку на проспекті Перемоги 75/2 працює одразу три відділення різних банків.
У державному Ощадбанку кажуть, що робота йде у штатному режимі. Щоправда, їх тричі на день зачиняють на дезінфекцію. Таке оголошення висить у відділенні.
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В Україні банки закривають відділення через карантин / 3 фотографии
Вранці 19 березня до відділення зібралась черга із людей, які прийшли заплатити комунальні послуги. Всередину пускають тільки по троє людей і обов’язково у масках.
Черга з дотримання дистанції у метр стоїть до сусіднього банку Credit Agricole. Туди також пускають людей обмеженою кількістю. Відділення дезінфікують двічі на день.
Третє відділення на проспекті Перемоги 75/2 належить Кредобанку. Туди черг немає. Всередину пускають тільки у масках та по двоє. У банку кажуть, що встановили обмеження на зняття готівки – у касі можна одержати не більше 50 тис. грн.
Штатний режим
Банк ПУМБ працює у штатному режимі. Однак клієнтів попросили дотримуватися дистанції один від одного не менше метра. Співробітники працюють у масках, а приміщення регулярно дезінфікують.
В Укрсиббанку активно закликають своїх клієнтів відмовитися від походів у відділення і користуватися мобільними додатками. У їх відділеннях діють обмеження – всередині може перебувати не більше п’яти осіб в медичних масках.
Всі відділення державного Укргазбанку працюють у штатному режимі. У відділеннях встановили дезінфектори рук, а співробітникам видали маски. У відвідувачів можуть виміряти температуру.
Також за штатним розкладом працюють ще десятки українських банків. Але у їх відділеннях може перебувати не більше п’яти людей.
Як писали Факти ICTV, деякі відділення Укрпошти в зв’язку з карантином перевели на режим роботи до 18.00.
Сільські поштові відділення працюють без змін за графіками. Також діють щасливі години Укрпошти, коли комісія за комунальні платежі до 13.00 вдвічі менше.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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