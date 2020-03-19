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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні банки закривають відділення через карантин

В Україні через карантин частина банків закрили свої відділення і запровадили низку обмежень для боротьби з коронавірусом Сovid-19.

Банки перестали продавати долари та євро, обмежили одноразове видавання готівки. У відділення пускають по 2-5 людей у медичних масках, а в чергах на вулиці просять дотримуватись дистанції у один метр.

Національний банк 18 березня дав рекомендації, як працювати банківським установам під час карантину. У них просять не накладати обмеження на операції клієнтів та не закривати відділення.

Але частина банків рекомендацій НБУ не дослухались та закрили свої відділення. А ті, що працюють, скоротили час роботи на дві-три години.

З 17 березня Альфа-Банк закрив відділення в Києві, Одесі, Львові та інших містах. З повним переліком закритих відділень можна ознайомитися тут.

Також у банку повністю заборонили продаж доларів або їх видавання з рахунків. А обміняти долари на гривні в банку можна тільки в онлайні.

Частину відділень закрили в Приватбанку. Наприклад, у столиці не працює відділення на вул. Мішуги, що на Позняках.

В Україні банки закривають відділення через карантин

Також закрились декілька відділень банку у Сихівському районі Львова. Є повідомлення про припинення роботи у Одесі та Харкові.

Читайте: Як працюватимуть банки під час карантину

В кожному відділенні Привату тепер буде обов’язкова обідня перерва з 12.30 до 13.30. Всередину пускають тільки по дві-три особи в масках. Тричі на день приміщення дезінфікують. Не працюватимуть відділення у суботу/неділю та святкові дні.

Про тимчасове закриття своїх відділень у торгових центрах заявили у Forward Bank.

Своїми очима

У будинку на проспекті Перемоги 75/2 працює одразу три відділення різних банків.

У державному Ощадбанку кажуть, що робота йде у штатному режимі. Щоправда, їх тричі на день зачиняють на дезінфекцію. Таке оголошення висить у відділенні.

В Україні банки закривають відділення через карантин / 3 фотографии

Вранці 19 березня до відділення зібралась черга із людей, які прийшли заплатити комунальні послуги. Всередину пускають тільки по троє людей і обов’язково у масках.

Черга з дотримання дистанції у метр стоїть до сусіднього банку Credit Agricole. Туди також пускають людей обмеженою кількістю. Відділення дезінфікують двічі на день.

Третє відділення на проспекті Перемоги 75/2 належить Кредобанку. Туди черг немає. Всередину пускають тільки у масках та по двоє. У банку кажуть, що встановили обмеження на зняття готівки – у касі можна одержати не більше 50 тис. грн.

Штатний режим

Банк ПУМБ працює у штатному режимі. Однак клієнтів попросили дотримуватися дистанції один від одного не менше метра. Співробітники працюють у масках, а приміщення регулярно дезінфікують.

В Укрсиббанку активно закликають своїх клієнтів відмовитися від походів у відділення і користуватися мобільними додатками. У їх відділеннях діють обмеження – всередині може перебувати не більше п’яти осіб в медичних масках.

Всі відділення державного Укргазбанку працюють у штатному режимі. У відділеннях встановили дезінфектори рук, а співробітникам видали маски. У відвідувачів можуть виміряти температуру.

Також за штатним розкладом працюють ще десятки українських банків. Але у їх відділеннях може перебувати не більше п’яти людей.

Як писали Факти ICTV, деякі відділення Укрпошти в зв’язку з карантином перевели на режим роботи до 18.00.

Сільські поштові відділення працюють без змін за графіками. Також діють щасливі години Укрпошти, коли комісія за комунальні платежі до 13.00 вдвічі менше.

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