В Україні банки закривають відділення через карантин

В Україні через карантин частина банків закрили свої відділення і запровадили низку обмежень для боротьби з коронавірусом Сovid-19.

Банки перестали продавати долари та євро, обмежили одноразове видавання готівки. У відділення пускають по 2-5 людей у медичних масках, а в чергах на вулиці просять дотримуватись дистанції у один метр.

Національний банк 18 березня дав рекомендації, як працювати банківським установам під час карантину. У них просять не накладати обмеження на операції клієнтів та не закривати відділення.

Але частина банків рекомендацій НБУ не дослухались та закрили свої відділення. А ті, що працюють, скоротили час роботи на дві-три години.

З 17 березня Альфа-Банк закрив відділення в Києві, Одесі, Львові та інших містах. З повним переліком закритих відділень можна ознайомитися тут.

Також у банку повністю заборонили продаж доларів або їх видавання з рахунків. А обміняти долари на гривні в банку можна тільки в онлайні.

Частину відділень закрили в Приватбанку. Наприклад, у столиці не працює відділення на вул. Мішуги, що на Позняках.

Також закрились декілька відділень банку у Сихівському районі Львова. Є повідомлення про припинення роботи у Одесі та Харкові.

Читайте: Як працюватимуть банки під час карантину

В кожному відділенні Привату тепер буде обов’язкова обідня перерва з 12.30 до 13.30. Всередину пускають тільки по дві-три особи в масках. Тричі на день приміщення дезінфікують. Не працюватимуть відділення у суботу/неділю та святкові дні.

Про тимчасове закриття своїх відділень у торгових центрах заявили у Forward Bank.

Своїми очима

У будинку на проспекті Перемоги 75/2 працює одразу три відділення різних банків.

У державному Ощадбанку кажуть, що робота йде у штатному режимі. Щоправда, їх тричі на день зачиняють на дезінфекцію. Таке оголошення висить у відділенні.