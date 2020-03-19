Деякі відділення Укрпошти у зв‘язку з ситуацією із транспортом перевели на режим роботи до 18.00.

Тимчасова зміна режимів роботи відбулася для частини міських відділень, що працюють:

У будні:

Початок роботи – без змін, закінчення роботи — до 18.00.

У суботу:

Початок роботи – без змін, закінчення роботи — до 15.00.

Крім того, на території кожного обласного центру працюють до трьох чергових поштових відділень із подовженим графіком роботи до 21.00 або до 20.00.

Зміни режимів роботи запроваджені й у частині відділень, розташованих у селищах.

Сільські поштові відділення працюють без змін за чинними графіками.

Також діють щасливі години Укрпошти, коли комісія за комунальні платежі до 13.00 вдвічі менша.

За оновленням графіків роботи відділень можна слідкувати на сайті.

Гігієна у відділеннях

Укрпошта працюватиме в умовах карантину з деякими змінами. Нововведення направлені на збереження здоров’я працівників та клієнтів компанії.

На час карантину в Укрпошті закликали уникати великих черг і пам’ятати про необхідну відстань між людьми у громадських місцях. Для цього у відділеннях відведено спеціальну жовту лінію, за яку не потрібно переходити, якщо біля вікна стоять люди.

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Також у компанії нагадали про онлайн-сервіси Укрпошти. Зокрема, працюють послуги відстеження відправлень та переказу коштів.

Нещодавно Укрпошта повідомляла, що з 16 березня збільшиться термін доставки посилок.