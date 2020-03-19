Из Египта вернулись почти 22 тыс. украинцев — МИД

По состоянию на 21.00 19 марта из египетских курортов вернулись 21 748 граждан Украины.

В частности, из Шарм-эль-Шейха вылетело 19 012 украинцев, а из Хургады – 2 736 граждан.

— Ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм-эль-Шейх и Хургада полностью контролируема. Все туроператоры выполняют свои обязательства. Ожидается, что 19 марта домой вернутся все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях, — отмечают в МИД.

Напомним, 17 марта МИД начал работу с авиакомпаниями и туроператорами для возвращения украинцев из Египта.

Утром 15 марта стало известно, что в Египте закрыли на карантин туристов из Украины, отдыхавших на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

В Украине на 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19, три из них — летальные.