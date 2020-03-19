З Єгипту повернулися майже 22 тис. українців – МЗС

Станом на 21.00 19 березня з єгипетських курортів повернулися 21 748 громадян України.

Зокрема, з Шарм-ель-Шейху вилетіло 19 012 українців, а з Хургади – 2 736 громадян.

– Ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм-ель-Шейх та Хургада є повністю контрольованою. Усі туроператори виконують свої зобов’язання. Очікується, що 19 березня додому повернуться усі громадяни України, які перебували на карантині в готелях, – наголошують в МЗС.

Нагадаємо, 17 березня МЗС розпочало роботу з авіакомпаніями та туроператорами для повернення українців з Єгипту.

Вранці 15 березня стало відомо, що у Єгипті закрили на карантин туристів з України, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

В Україні на 19 березня підтверджено 21 випадок Covid-19, три з них – летальні.