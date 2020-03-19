Зарплата учителей во время карантина: в МОН озвучили размер выплат

Учителя должны получать среднюю зарплату во время карантина.

Об этом сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, основой в понимании этого вопроса должны быть письма, направленные на подпись исполняющего обязанности министра образования и науки.

— И второе письмо, которое мы направили, совместное с Центральным комитетом профсоюза работников образования. Исполняющий обязанности министра образования и науки подписал соответствующее второе письмо, где обоснованно, на какие документы необходимо ссылаться, когда вы устанавливаете оплату труда педагогическим работникам во время карантина, — сказала она.

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Мандзий подчеркнула, что оплата труда всем педагогическим и научно-педагогическим работникам будет начисляться в пределах средней заработной платы.

— Также может осуществляться по тарификации из расчета заработной платы, установленной при тарификации. Никто не имеет права не выплачивать вам заработную плату и отпускать или обязывать вас писать заявление об отпуске, — сказала она.

Напомним, Мандзий заявила, что руководство школ и детских садов не имеют права требовать присутствия учителей на работе во время карантина.