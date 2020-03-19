PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зарплата учителей во время карантина: в МОН озвучили размер выплат

Учителя должны получать среднюю зарплату во время карантина.

Об этом сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, основой в понимании этого вопроса должны быть письма, направленные на подпись исполняющего обязанности министра образования и науки.

— И второе письмо, которое мы направили, совместное с Центральным комитетом профсоюза работников образования. Исполняющий обязанности министра образования и науки подписал соответствующее второе письмо, где обоснованно, на какие документы необходимо ссылаться, когда вы устанавливаете оплату труда педагогическим работникам во время карантина, — сказала она.

Читайте: Полиция составила 32 протокола за нарушение правил карантина

Мандзий подчеркнула, что оплата труда всем педагогическим и научно-педагогическим работникам будет начисляться в пределах средней заработной платы.

— Также может осуществляться по тарификации из расчета заработной платы, установленной при тарификации. Никто не имеет права не выплачивать вам заработную плату и отпускать или обязывать вас писать заявление об отпуске, — сказала она.

Напомним, Мандзий заявила, что руководство школ и детских садов не имеют права требовать присутствия учителей на работе во время карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка