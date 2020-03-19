Зарплата вчителів під час карантину: у МОН озвучили розмір виплат

Вчителі повинні отримувати середню зарплату під час карантину.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, основою для цього питання мають стати листи, спрямовані до виконувача обов’язків міністра освіти і науки.

– І другий лист, який ми надіслали, спільний з Центральним комітетом Профспілки працівників освіти. Виконувач обов’язків міністра освіти і науки підписав відповідний другий лист, де обґрунтовано, на які документи потрібно посилатися, коли ви встановлюєте оплату праці педагогічним працівникам під час карантину, – сказала вона.

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Мандзій підкреслила, що оплата праці всім педагогічним і науково-педагогічним працівникам нараховуватиметься в межах середньої заробітної плати.

– Також може здійснюватися за тарифікацією з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації. Ніхто не має права не виплачувати вам заробітну плату і відпускати або зобов’язувати вас писати заяву про відпустку, – сказала вона.

Нагадаємо, Мандзій заявила, що керівництво шкіл і дитячих садків не мають права вимагати присутності вчителів на роботі під час карантину.