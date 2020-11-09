Жесткий карантин выходного дня в Украине планируют ввести уже с субботы, 14 ноября.

Для сдерживания распространения коронавируса Минздрав предлагает с 00.00 субботы до 00.00 понедельника: закрывать все торгово-развлекательные центры, запретить в эти дни любые развлекательные мероприятия.

Кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов только на вынос.

Что будет работать в выходные:

продуктовые магазины;

аптеки и ветеринарные аптеки;

общественный транспорт;

АЗС.

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Президент Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня в течение нескольких недель поможет избежать жесткого локдауна и выиграть время, чтобы подготовить дополнительные койки для больных.

Кто против карантина выходного дня

В Министерстве культуры и информационной политики выступили против инициативы Минздрава по карантину выходного дня.

Глава Минкульта Александр Ткаченко предупредил о возможных негативных последствиях для сферы культуры и креативных индустрий.

По его мнению, сотни тысяч людей могут потерять работу, одновременно такие ограничения на общей статистике коронавируса не скажутся, поскольку учреждения культуры не являются эпицентром для распространения инфекции.

Ткаченко отметил, что там регулируется рассадка людей, контролируется масочный режим, проводится температурный скрингинг, а дезинфицирующие средства всегда в доступе.

— Запрет приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более, — предупредил министр, добавив, что в этот сложный период украинцы также потеряют возможность для эмоциональной разгрузки.