Врач-инфекционист Ольга Голубовская поддержала введение жестких карантинных мер против распространения коронавируса в Украине. Она утверждает, что это поможет уменьшить количество больных.

Об этом она заявила одному из интернет-изданий. Голубовская уверена, что жесткий карантин положительно повлияет на ситуацию с болезнью в стране.

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— Это поможет нам остановить поток тяжелых больных, нуждающихся в интенсивной терапии, — сказала врач.

Она отметила, что очень хорошо относится к карантину в Украине. В то же время врач не знает, как быть с экономической ситуацией в стране, если власть введет жесткий карантин.

По состоянию на 9 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев заражения коронавирусом. В восьми областях койки для больных коронавирусом заполнены более чем на 70%. Средний показатель по Украине — 62,4%.

Карантин на выходные поможет избежать жесткого локдауна — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что введение карантина выходного дня положительно повлияет на борьбу с коронавирусом. Он предположил, что такая форма карантина продлится несколько недель.

Фото: Ольга Голубовськая