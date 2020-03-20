По состоянию на 22.00 20 марта в Украине зафиксировали 40 случаев Covid-19, из которых три летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области.

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Киевская область — 3 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Днепропетровская область — 2 случая;

Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);

Львовская область — 1 случай;

Харьковская — 1 случай;

Киев — 3 случая.

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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

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Также Факты ICTV писали, что в Италии уже третья украинка умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19.