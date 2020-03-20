Чрезвычайную ситуацию могут объявить в еще двух областях — Шмыгаль

Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

По его словам, 21 марта пройдет внеочередное заседание Кабмина, во время которого могут принять режим чрезвычайной ситуации в Харьковской и Львовской областях из-за подтвержденных первых случаев заражения коронавирусом.

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— Мы сегодня приняли несколько важных решений. Это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины, всего в шести уже введено. Очевидно, завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике, — сказал он.

Напомним, 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.