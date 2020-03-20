Надзвичайну ситуацію можуть оголосити у ще двох областях – Шмигаль

Режим надзвичайної ситуації можуть запровадити у Харківській та Львівській областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером.

За його словами, 21 березня пройде позачергове засідання Кабміну, під час якого можуть ухвалити режим надзвичайної ситуації в Харківській та Львівській областях через підтверджені перші випадки зараження коронавірусом.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

– Ми сьогодні ухвалили кілька важливих рішень. Це введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України, всього в шести вже введено. Очевидно, завтра доведеться ввести ще, тому що сьогодні і Львів, і Харків приєдналися, на жаль, до сумної статистики, – сказав він.

Нагадаємо, 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.