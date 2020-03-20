Нацбанк запретил вводить какие-либо ограничения по депозитам

Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, у которых закончился срок.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

— Если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продлить, снять. Никаких ограничений нет, — говорит Смолий.

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За последние 10 дней оттока депозитов практически нет, добавил председатель правления Нацбанка.

Ранее в НБУ заявили, что наличную гривну, которую привозят в учреждение, отправят на двухнедельный карантин.

Так хотят предотвратить вероятность заражения коронавирусом работников НБУ.