Нацбанк запретил вводить какие-либо ограничения по депозитам

Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, у которых закончился срок.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.
— Если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продлить, снять. Никаких ограничений нет, — говорит Смолий.
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За последние 10 дней оттока депозитов практически нет, добавил председатель правления Нацбанка.
Ранее в НБУ заявили, что наличную гривну, которую привозят в учреждение, отправят на двухнедельный карантин.
Так хотят предотвратить вероятность заражения коронавирусом работников НБУ.
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