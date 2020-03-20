Нацбанк заборонив вводити будь-які обмеження по депозитах

Національний банк України заборонив банкам вводити будь-які обмеження по депозитах, в яких закінчився термін.
Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій.
– Якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти. Жодних обмежень немає, – каже Смолій.
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За останні 10 днів відтоку депозитів практично немає, додав голова правління Нацбанку.
Раніше в НБУ заявили що готівкову гривню, яку привозять до установи, відправлятимуть на двотижневий карантин.
Так хочуть запобігти ймовірності зараження на коронавірус працівників НБУ.
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