PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк заборонив вводити будь-які обмеження по депозитах

Національний банк України заборонив банкам вводити будь-які обмеження по депозитах, в яких закінчився термін.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій.

– Якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти. Жодних обмежень немає, – каже Смолій.

Читайте: В Україні банки закривають відділення через карантин

За останні 10 днів відтоку депозитів практично немає, додав голова правління Нацбанку.

Раніше в НБУ заявили що готівкову гривню,  яку привозять до установи, відправлятимуть на двотижневий карантин.

Так хочуть запобігти ймовірності зараження на коронавірус працівників НБУ.

Джерело: НБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка