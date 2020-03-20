Не пустили одиннадцатым: в Киеве мужчина без маски разбил двери троллейбуса

В Киеве полиция штрафом наказала мужчину, который нарушил правила карантина.

На улице Московской в ​​Печерском районе столицы 51-летний житель Черниговской области в грубой форме и без защитной маски пытался попасть в троллейбус, где уже находилось 10 человек. Настойчивого пассажира не остановили запреты водителя общественного транспорта и кондуктора.

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В разгар ссоры мужчина намеренно повредил общественный транспорт, разбив стеклянные двери.

— Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управление полиции. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу, — говорят в отделе коммуникации полиции Киева.

Напомним, на 19 марта 2020 полиция составила 32 админпротокола за нарушение правил карантина.