Поліція склала 32 протоколи за порушення правил карантину

За добу поліцейські склали 32 адміністративних протоколи за порушення правил карантину.

Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

За словами заступника голови НПУ, поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей):

10 – у Донецькій області;

7 – у місті Києві;

6 – у Херсонській;

3 – у Київській;

по 2 – у Полтавській та Чернігівській;

по 1 – в Одеській та Чернівецькій областях.

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У Нацполіції створені мобільні групи, які зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії реагуватимуть на термінові виклики.

– Розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких перевірятимуть стан здоров’я громадян, – каже Фацевич.

Як писали Факти ICTV, з 17 березня в Україні діє адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення карантину та умисне зараження людей коронавірусом.

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