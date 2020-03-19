Полиция составила первый админпротокол за нарушение правил карантина

В Сторожинецком районе Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушая правила карантина отказывался закрывать свой магазин.

В ходе рейда в селе Буденец был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов.

— Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их, — говорится в сообщении.

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Теперь владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа — от 17 тыс. до 34 тыс. грн. согласно ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 17 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.

Источник: Сторожинець.Инфо